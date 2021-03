Roma, la consigliera Guerrini lascia il M5S e passa al gruppo misto: a rischio la maggioranza Raggi (Di martedì 23 marzo 2021) La consigliera capitolina Gemma Guerrini lascia la maggioranza M5s e va al gruppo misto . L'annuncio oggi in apertura della seduta odierna. Con l'uscita di Guerrini il gruppo di maggioranza a oggi si ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Lacapitolina GemmalaM5s e va al. L'annuncio oggi in apertura della seduta odierna. Con l'uscita diildia oggi si ...

