Roma | cercasi anima gemella | l’ex cassiere del supermercato lancia l’appello su Facebook | «Voglio incontrarti»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 marzo 2021) Diversi incontri ma mai il coraggio di farsi avanti. Lui,di un, lei misteriosa e affascinante donna che gli ha letteralmente stregato il cuore. E ora, che alla cassa non ci lavora più, l’uomo, Giuseppe C., vorrebbe una chance per incontrare proprio quella ragazza. Già, ma come fare? Semplice,ndo un appello su, dal, eccodi un ex: e voi credere al destino? Il post è stato pubblicato nel gruppo“Sei della cassia se…” che conta oltre 12mila utenti. Come punto di partenza, a conti fatti, non è male. Ma ecco il suo messaggio: «Buonasera a tutto il gruppo. Scrivo qui perché dal momento che non lavoro ...