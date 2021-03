Roma, calci e pugni a coppia gay che si bacia: identificato e denunciato l'aggressore (Di martedì 23 marzo 2021) Rintracciato a Jesolo, è un Romano di 31 anni. Nello stesso giorno aveva già litigato con una donna in aeroporto. E' accusato di lesioni aggravate Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) Rintracciato a Jesolo, è unno di 31 anni. Nello stesso giorno aveva già litigato con una donna in aeroporto. E' accusato di lesioni aggravate

repubblica : Roma, coppia gay aggredita per un bacio: identificato il trentenne che li ha presi a calci e pugni - Agenzia_Ansa : Ancora un'aggressione omofoba, è accaduto alla stazione di Roma Valle Aurelia. A denunciarla le associazioni Gaynew… - marcofurfaro : #Roma, stazione Valle Aurelia. Jean Pierre attende la metro. Bacia il suo ragazzo. Un uomo li osserva, li insulta,… - Paola30502511 : RT @repubblica: Roma, coppia gay aggredita per un bacio: identificato il trentenne che li ha presi a calci e pugni - Giuseppeiacobe3 : Senza vergogna, ha disastrato Roma la capitale d’Italia e fra le capitali l’ha fatta retrocedere. Da prenderla a calci e citarla per danni. -