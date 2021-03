(Di martedì 23 marzo 2021), 23 mar. (Adnkronos) – Arrivavano direttamente daldi Rebibbia gliper gestire la piazza di spaccio adi, periferia est della Capitale. Christian Ventre, 29 anni, teneva le fila dell’, sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, grazie a un telefono, scoperto nel corso indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, con il procuratore aggiunto Ilaria Calò e il pm Nadia Plastina.Quello scoperto da inquirenti e investigatori, che hanno eseguito 22 misure cautelari, di cui 8 ine 8 ai domiciliari, era un vero e proprio supermarket della droga a cielo aperto, composta da quattro livelli organizzati in maniera piramidale. Il giro di affari ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: blitz Ponte di Nona, capo organizzazione dava ordini con cellulare da carcere (2)... - TV7Benevento : Roma: blitz Ponte di Nona, capo organizzazione dava ordini con cellulare da carcere... - Clelia01831400 : RT @romatoday: Roma est si sveglia con gli elicotteri, blitz a #PontediNona: 22 misure cautelari - SCowboy1988 : RT @PremiatoR: Ci siamo ragazzi. BLITZ GAMING ARENA CHAMPIONSHIP #1 1º Premio: 1 Box di Kaldheim [messo in palio da Galactus Roma] Iscrizi… - giovannitrivel3 : RT @claudio_2022: Roma est si sveglia con gli elicotteri, blitz a Ponte di Nona: 22 misure cautelari. Però l'articolo non parla della naz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz

RomaToday

... cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli,1, Torino, ...Il vertice, anticipato in esclusiva da Formiche.net nei giorni scorsi , segue la visitain Libia di Di Maio (anche in quel caso, il primo tra i ministri degli Esteri occidentali a recarsi a ...Condividi questo articolo:Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Arrivavano direttamente dal carcere di Rebibbia gli ordini per gestire la piazza di spaccio a Ponte di Nona, periferia est della Capitale. Christi ...Di Maio è il primo capo di una diplomazia internazionale a vedere il segretario Blinken. Sul tavolo i temi caldi delle relazioni transatlantiche degli interessi geopolitici dell’Italia ...