Rocco Schiavone: le anticipazioni della puntata del 24 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) Il secondo e ultimo episodio della quarta stagione di Rocco Schiavone arriva mercoledì 24 marzo alle ore 21:25 su Rai Due Breve ma intensa la quarta stagione di Rocco Schiavone che il 24 marzo alle ore 21:25 su Rai Due volgerà al termine con la seconda e difatti ultima puntata. Ancora una volta Marco Giallini nel vestire i panni del vicequestore Schiavone fa un lavoro strabiliante e dona al telespettatore appassionato un’interpretazione unica nel suo genere e verosimile con il personaggio ideato e nato dalla penna di Antonio Manzini. Tra misteri e casi complicati, nella seconda puntata Rocco Schiavone si troverà a dover fare i conti con una serie di dinamiche, alcune delle quali lo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Il secondo e ultimo episodioquarta stagione diarriva mercoledì 24alle ore 21:25 su Rai Due Breve ma intensa la quarta stagione diche il 24alle ore 21:25 su Rai Due volgerà al termine con la seconda e difatti ultima. Ancora una volta Marco Giallini nel vestire i panni del vicequestorefa un lavoro strabiliante e dona al telespettatore appassionato un’interpretazione unica nel suo genere e verosimile con il personaggio ideato e nato dalla penna di Antonio Manzini. Tra misteri e casi complicati, nella secondasi troverà a dover fare i conti con una serie di dinamiche, alcune delle quali lo ...

Advertising

marteizzando : - BELLISS16414189 : RT @Raiofficialnews: “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima visione, me… - zazoomblog : Rocco Schiavone 4 trama seconda ed ultima puntata: Rocco ritrova lamore? - #Rocco #Schiavone #trama #seconda - upasclaire : RT @Raiofficialnews: “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima visione, me… - AnonymeRai : ? “Rocco Schiavone è cresciuto, cambiato… è un po' diverso perché il tempo passa”. #RoccoSchiavone, in prima vision… -