Rocco Schiavone 4, trama seconda ed ultima puntata: Rocco ritrova l'amore? (Di martedì 23 marzo 2021) Domani 24 marzo andrà in onda la seconda ed ultima puntata di Rocco Schiavone 4. Le anticipazioni inerenti questa puntata, rivelano che Rocco si ritroverà in ospedale in seguito ad un'operazione molto seria e qui inizierà ad indagare su una morte sospetta dopo aver capito che non è dovuta solo alla malasanità. Nel corso della sua indagine in ospedale verrà a contatto con un'umanità in cui si rispecchia molto e rivedrà la sua amata Marina che lo spronerà a ritrovare l'amore. L'uomo, a quanto pare, accoglierà il consiglio della donna e si preparerà a passare la notte di San Silvestro con una donna bellissima. Rocco Schiavone 4, trama ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) Domani 24 marzo andrà in onda laeddi4. Le anticipazioni inerenti questa, rivelano chesi ritroverà in ospedale in seguito ad un'operazione molto seria e qui inizierà ad indagare su una morte sospetta dopo aver capito che non è dovuta solo alla malasanità. Nel corso della sua indagine in ospedale verrà a contatto con un'umanità in cui si rispecchia molto e rivedrà la sua amata Marina che lo spronerà are l'. L'uomo, a quanto pare, accoglierà il consiglio della donna e si preparerà a passare la notte di San Silvestro con una donna bellissima.4,...

