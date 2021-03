Roberto Benigni al Quirinale reciterà il XXV canto del Paradiso in diretta tv (Di martedì 23 marzo 2021) Un evento decisamente simbolico annunciato dal Ministro della cultura Dario Franceschini. Un Dantedì assolutamente speciale quello del 25 marzo 2021 che ricorre nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per festeggiarlo al meglio ci sarà Roberto Benigni con la lettura di un canto della Divina Commedia al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. L’evento sarà trasmesso in diretta Rai. La diretta sarà alle 19.10 su Rai1 ed il canto recitato il XXV del Paradiso, come ha annunciato alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Dantedì, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il direttore per il Coordinamento dei Palinsesti e della distribuzione Rai, Marcello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Un evento decisamente simbolico annunciato dal Ministro della cultura Dario Franceschini. Un Dantedì assolutamente speciale quello del 25 marzo 2021 che ricorre nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per festeggiarlo al meglio ci saràcon la lettura di undella Divina Commedia al, alla presenza del presidente della Repubblica. L’evento sarà trasmesso inRai. Lasarà alle 19.10 su Rai1 ed ilrecitato il XXV del, come ha annunciato alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Dantedì, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il direttore per il Coordinamento dei Palinsesti e della distribuzione Rai, Marcello ...

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Benigni Il "Dantedì" di Bagnoregio in diretta social Alle 11, l'immersione in alcune tra le più celebri voci che, negli anni, si sono cimentate nella lettura della Commedia: Vittorio Gassman, Roberto Benigni, Vittorio Sermonti, Carmelo Bene. Si torna ...

Dantedì, Benigni reciterà XXV canto Paradiso al Quirinale Reciterà il XXV canto del Paradiso Roberto Benigni, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, il 25 marzo per il Dantedì. ...

Cultura: Roberto Benigni aprirà il Dantedì PPN - Prima Pagina News Il “Dantedì” di Bagnoregio in diretta social La maratona Facebook organizzata dal Comune con Juppiter per omaggiare il sommo poeta Luci sulla Porta Albana di Bagnoregio e sull’auditorium Taborra. Il 24 marzo, alle 19, in diretta Facebook, la ci ...

Roberto Benigni al Quirinale reciterà il XXV canto del Paradiso in diretta tv Roberto Benigni al Quirinale reciterà il XXV canto dal Paradiso di Dante Alighieri in diretta tv il 25 marzo su Rai1 ...

