Ritorno a scuola, il Governo: "Riapertura tra due settimane". Le date (Di martedì 23 marzo 2021) La scuola riaprirà. Il piano del Governo Draghi è chiaro: dopo Pasqua gli istituti scolastici riapriranno i battenti e torneranno le lezioni in presenza. Qualche dubbio sulle date resta, anche per i ritardi accumulati dalla campagna vaccinale in queste settimane. Governo Draghi, si studia il Ritorno a scuola. Le date A turbare i piani dell'Esecutivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

