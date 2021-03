Rientro a scuola, ipotesi di riapertura dopo Pasqua anche in zona rossa (Di martedì 23 marzo 2021) La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ha chiesto di «rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria» dopo Pasqua anche nelle zone rosse, «complice l’aumento delle vaccinazioni» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 marzo 2021) La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ha chiesto di «rivalutare la possibilità di riaprire ladell'infanzia e almeno la primaria»nelle zone rosse, «complice l’aumento delle vaccinazioni»

Advertising

fisco24_info : Rientro a scuola, ipotesi di riapertura dopo Pasqua anche in zona rossa: La ministra della Famiglia, Elena Bonetti,… - Umbria_N_Web : Città della Pieve, tamponi antigenici gratuiti nella farmacia AFAS prima del rientro a scuola di domani (24 marzo)… - pesaronews : Scuola: Ricci, screening tappeto a dopo Pasqua per rientro. Coordinatore sindaci Pd e sindaco Pesaro, serve in tutt… - LavoroLazio_com : Scuola, Raggi: “Bene proposta Garante infanzia Marzetti su tamponi obbligatori per rientro dopo Pasqua” “Ben... - DellePollo : @alessandricci Perché al momento in cui si programmava il processo di vaccinazione, si dava per scontato il rientro… -