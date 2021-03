‘Riaprite il Polo Museale dei Trasporti’: parte oggi su Facebook la mobilitazione per far rivivere il suggestivo sito sull’Ostiense (Di martedì 23 marzo 2021) «Al via da oggi, martedì 23 marzo alle ore 12:00, la mobilitazione sul canale social Facebook “#RiapriteilPoloMuseale” promossa dal Comitato, finalizzata a dare il necessario scossone per riaprire il magico e suggestivo sito dell’Ostiense. Che, oltre a scandire la storia centenaria dei trasporti metro-ferroviari capitolini e regionali, rappresenta un’officina di inclusione sociale, culturale e formativa». Lo riferisce in una nota il Comitato Polo Museale dei Trasporti. «Cittadini, associazioni e comitati sono liberi di pubblicare, direttamente sulla pagina ufficiale del Comitato (https://www.Facebook.com/comitatoPoloMuseale), il messaggio che riterrà più opportuno a sostegno di questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) «Al via da, martedì 23 marzo alle ore 12:00, lasul canale social“#Riapriteil” promossa dal Comitato, finalizzata a dare il necessario scossone per riaprire il magico edell’Ostiense. Che, oltre a scandire la storia centenaria dei trasporti metro-ferroviari capitolini e regionali, rappresenta un’officina di inclusione sociale, culturale e formativa». Lo riferisce in una nota il Comitatodei Trasporti. «Cittadini, associazioni e comitati sono liberi di pubblicare, direttamente sulla pagina ufficiale del Comitato (https://www..com/comitato), il messaggio che riterrà più opportuno a sostegno di questa ...

