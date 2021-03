Riapertura scuole in zona rossa: è polemica (Di martedì 23 marzo 2021) Fronti opposti sulle riaperture delle scuole. Da un lato la fazione degl “aperturisti”, dall’altro lato i più rigoristi. I Cinque Stelle con il capogruppo in Commissione Cultura a Montecitorio Gianluca Vacca chiedono al governo che almeno gli alunni di asili nido, scuole dell’infanzia ed elementari tornino subito in classe. Paolo Lattanzio e Flavia Piccoli Nardelli, componenti della Commissione Istruzione della Camera, dicono di constatare “con preoccupazione che da qualche settimana, oltre agli altri istituti serrati fin dalla prima fase della pandemia, sono chiusi anche asili e scuole dell’infanzia. Crediamo sia importante diversificare le prossime e necessarie aperture non solo per zone e colori ma anche per fasce d’età, valutando con attenzione se anche nelle zone rosse sia possibile procedere con l’attività almeno di asili ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 marzo 2021) Fronti opposti sulle riaperture delle. Da un lato la fazione degl “aperturisti”, dall’altro lato i più rigoristi. I Cinque Stelle con il capogruppo in Commissione Cultura a Montecitorio Gianluca Vacca chiedono al governo che almeno gli alunni di asili nido,dell’infanzia ed elementari tornino subito in classe. Paolo Lattanzio e Flavia Piccoli Nardelli, componenti della Commissione Istruzione della Camera, dicono di constatare “con preoccupazione che da qualche settimana, oltre agli altri istituti serrati fin dalla prima fase della pandemia, sono chiusi anche asili edell’infanzia. Crediamo sia importante diversificare le prossime e necessarie aperture non solo per zone e colori ma anche per fasce d’età, valutando con attenzione se anche nelle zone rosse sia possibile procedere con l’attività almeno di asili ...

