FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - akipopilo : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole in zona rossa dopo Pasqua, il preside del Parini di Milano: “Sono favorevole. Da noi nessun focolaio… - orizzontescuola : Riapertura scuole in zona rossa dopo Pasqua, il preside del Parini di Milano: “Sono favorevole. Da noi nessun focol… - BlogSpaggiari : L'Italia pensa alla #riapertura delle #scuole dopo Pasqua. Siete d'accordo con questa decisione? #scuolechiuse… - IiIibetscrown : Cosa mi spaventa di più dell'ennesima riapertura delle scuole totalmente a casaccio? Una nuova possibile chiusura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Dopo Pasqua valutare lain zona rossa delled'infanzia e primaria. E' quanto ha detto a SkyTg24 Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di Timeline. "La scuola è chiusa nelle ...Dal governo arrivano i primi segnali di apertura per un rientro a scuola . Dopo le manifestazioni di domenica per il rientro in classe, si inizia a parlare di unapermaterne, elementari e forse anche per la prima media. Anche per le Regioni in zona rossa. Rientro in classe che potrebbe essere prevista, per una parte degli studenti italiani, ...Il secondo test con il molecolare è previsto il 31 marzo e solo dopo si potrà avere certezza sulla riapertura. Anche la scuola primaria Cairoli è attualmente chiusa per un’attività di screening.Sul fronte scuola si è espresso negli ultimi giorni proprio il il ministro Patrizio Bianchi che ha anticipato la linea che la scuola italiana seguirà grazie al Decreto sostegni in un’intervista a “Che ...