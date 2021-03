Riapertura scuole | Gissi | “Alla gente di scuola servono indicazioni chiare e parole di verità | ma la politica lo ha dimenticato”

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Costa: “Valutiamo dopo Pasqua. Si tratta di una priorità” - orizzontescuola : Riapertura scuole, Gissi: “Alla gente di scuola servono indicazioni chiare e parole di verità, ma la politica lo ha… - orizzontescuola : Riapertura scuole in zona rossa dopo Pasqua, il preside del Virgilio di Milano: “Scettico sulle superiori. Più prob… - info_igs : L’#Eritrea annuncia la riapertura di tutti gli istituti scolastici a partire dal prossimo 1° aprile, sebbene attrav… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Tecnica della Scuola

... per il rientro dopo Pasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le. Igienizzazione di tutti gli istituti prima dellae durante il percorso ...La speranza di unaprima di Pasqua è di pochissimi. Anche chi potrà tornare in arancione da lunedì 29 marzo ... delle aziende sanitarie e della Protezione civile comprendo il 97% delle...Gli esercizi commerciali operativi dal lunedì al venerdì fino alle ore 18 ma molti hanno già dettato la spugna. Niente via libera alla ristorazione e le superiori restano in DAD con tampone obbligator ...Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Riaprire le scuole in zona rossa dopo Pasqua sarebbe un buon segnale e permetterebbe, in parte, di "riacciuffare" l'anno scolastico, ma non si fa troppe illusioni ...