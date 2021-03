Riapertura scuole, Costa: “Valutiamo dopo Pasqua. Si tratta di una priorità” (Di martedì 23 marzo 2021) "Il tema della scuola è un tema fondamentale e anche il premier Draghi ha sottolineato quanto è importante far tornare i ragazzi a scuola perché la scuola rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista educativo ma anche da quello della socialità. Non andare a scuola significa perdere un tratto di percorso fondamentale". Lo afferma Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Il tema della scuola è un tema fondamentale e anche il premier Draghi ha sottolineato quanto è importante far tornare i ragazzi a scuola perché la scuola rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista educativo ma anche da quello della socialità. Non andare a scuola significa perdere un tratto di percorso fondamentale". Lo afferma Andrea, sottosegretario al ministero della Salute. L'articolo .

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - orizzontescuola : Riapertura scuole in zona rossa dopo Pasqua, il preside del Virgilio di Milano: “Scettico sulle superiori. Più prob… - info_igs : L’#Eritrea annuncia la riapertura di tutti gli istituti scolastici a partire dal prossimo 1° aprile, sebbene attrav… - liber_vir : RT @zorogat: Fatemi capire Questa avrà massimo 40 anni, va a farsi vaccinare prima dei 70enni e poi, non contenta lo ostenta, facendo pure… - Tino44588447 : RT @Mariettatidei: Bene @elenabonetti su riapertura dopo Pasqua scuole infanzia e primaria anche in zona rossa. Andare incontro a esigenze… -