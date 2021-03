Riapertura scuole, Calabria (Forza Italia): “La Dad non si infinita, protocollo concreto per il ritorno in classe” (Di martedì 23 marzo 2021) "La didattica a distanza che, come testimoniano i dati, non consente di rispettare gli standard delle competenze ed è, purtroppo, veicolo dell'allargamento delle disuguaglianze, non può andare avanti all'infinito. È indispensabile che ci si arrivi da subito per mettere in campo misure efficaci a tutela della salute degli studenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "La didattica a distanza che, come testimoniano i dati, non consente di rispettare gli standard delle competenze ed è, purtroppo, veicolo dell'allargamento delle disuguaglianze, non può andare avanti all'infinito. È indispensabile che ci si arrivi da subito per mettere in campo misure efficaci a tutela della salute degli studenti". L'articolo .

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - Antikytera : @PerezPierpaolo @GiovanniToti @Radio24_news Sarà, ma fino all'era pre-covid, QUALUNQUE STUDIO EPIDEMIOLOGICO riguar… - orizzontescuola : Covid, in Francia da aprile vaccino ai docenti per la riapertura delle scuole - VitinoVito : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Gissi: “Alla gente di scuola servono indicazioni chiare e parole di verità, ma la politica lo ha di… - robertocalienno : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Gissi: “Alla gente di scuola servono indicazioni chiare e parole di verità, ma la politica lo ha di… -