Retroscena Juventus Porto, le parole di Cristiano Ronaldo a Pepe (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso di Juventus-Porto, Cristiano Ronaldo avrebbe riferito alcune parole al suo connazionale Pepe L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un Retroscena relativo al match di Champions League tra Juventus e Porto del 9 marzo. Minuto 31: Pepe resta a terra dopo uno scontro da calcio d’angolo e ha bisogno delle cure mediche. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Uscendo dolorante dal campo, il difensore viene avvicinato da Cristiano Ronaldo che gli dice: «Gioca. Vincerò io e sarò con te in campo. Vincerò e sarò con te in campo», ripete. Il risultato, però, ha sorriso Pepe: Juventus e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso diavrebbe riferito alcuneal suo connazionaleL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato unrelativo al match di Champions League tradel 9 marzo. Minuto 31:resta a terra dopo uno scontro da calcio d’angolo e ha bisogno delle cure mediche. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Uscendo dolorante dal campo, il difensore viene avvicinato dache gli dice: «Gioca. Vincerò io e sarò con te in campo. Vincerò e sarò con te in campo», ripete. Il risultato, però, ha sorrisoe ...

