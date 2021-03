Repubblica: Gasperini ha detto no al Napoli (Di martedì 23 marzo 2021) Di fatto i risultati delle ultime gare hanno dato il via ad un giro di nuove supposizioni per il rimescolamento delle panchine nella prossima stagione. Tante le situazioni in bilico a partire dalla Juve dove la posizione di Pirlo sembra quantomeno in bilico. Ma c’è anche la Lazio dove tarda il rinnovo di Inzaghi e poi la situazione in casa Napoli che è tutt’altro che risolta. È oramai un dato di fatto che Gattuso e il Napoli si saluteranno al termine del campionato e per lui ci potrebbe essere, secondo Repubblica un posto alla Lazio, dopo l’interessamento della Fiorentina. A Napoli deciderà De Laurentiis: pensa a Juric (Gasperini avrebbe detto di no, caldeggiando la candidatura del suo allievo prediletto) ma continua a riavvicinarsi a Sarri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Di fatto i risultati delle ultime gare hanno dato il via ad un giro di nuove supposizioni per il rimescolamento delle panchine nella prossima stagione. Tante le situazioni in bilico a partire dalla Juve dove la posizione di Pirlo sembra quantomeno in bilico. Ma c’è anche la Lazio dove tarda il rinnovo di Inzaghi e poi la situazione in casache è tutt’altro che risolta. È oramai un dato di fatto che Gattuso e ilsi saluteranno al termine del campionato e per lui ci potrebbe essere, secondoun posto alla Lazio, dopo l’interessamento della Fiorentina. Adeciderà De Laurentiis: pensa a Juric (avrebbedi no, caldeggiando la candidatura del suo allievo prediletto) ma continua a riavvicinarsi a Sarri. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Repubblica: #Gasperini ha detto no al #Napoli Il tecnico dell’Atalanta avrebbe caldeggiando la candidatura del suo… - CalcioNapoli24 : - pccpla : RT @juvefcdotcom: According to La Repubblica, Juventus don’t have enough money to hire Jurgen Klopp or Pep Guardiola. So Gian Piero Gasperi… - MZhichie : RT @juvefcdotcom: According to La Repubblica, Juventus don’t have enough money to hire Jurgen Klopp or Pep Guardiola. So Gian Piero Gasperi… - Footballfanpk1 : RT @juvefcdotcom: According to La Repubblica, Juventus don’t have enough money to hire Jurgen Klopp or Pep Guardiola. So Gian Piero Gasperi… -