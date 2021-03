Rep. Ceca U21-Italia U21 (EURO U21, mercoledì ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia, a livello U21, ha vinto cinque volte la massima competizione continentale, record che detiene insieme alla Spagna, che però ha vinto tre delle ultime cinque edizioni, compresa quella del 2019, mentre gli “Azzurrini” non vincono dal 2004, con Claudio Gentile in panchina. Non sarà una sfida facile perché anche i giovani cechi hanno vinto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 23 marzo 2021) L’, a livello U21, ha vinto cinque volte la massima competizione continentale, record che detiene insieme alla Spagna, che però ha vinto tre delle ultime cinque edizioni, compresa quella del 2019, mentre gli “Azzurrini” non vincono dal 2004, con Claudio Gentile in panchina. Non sarà una sfida facile perché anche i giovani cechi hanno vinto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Rep. Ceca U21-Italia U21 (EURO U21, mercoledì ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - ilgiovanemassi : RT @tancredipalmeri: L’Italia in gruppo con Spagna, Slovenia padrona di casa e Rep.Ceca. Abbiamo buona squadra, ma la Spagna è seconda favo… - tancredipalmeri : L’Italia in gruppo con Spagna, Slovenia padrona di casa e Rep.Ceca. Abbiamo buona squadra, ma la Spagna è seconda f… - BetterCallGigi : @NonConoscoVG - Belgio vs Galles, Rep. Ceca, Bielorussia - Croazia vs Slovenia, Cipro, Malta - Italia vs Irl. del N… - marcoamabili : Settimana azzurra in arrivo... Mer 24: Rep. Ceca-Italia U21 Gio 25: Italia-Irlanda del Nord Sab 27: Spagna-Italia… -