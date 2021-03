Regno Unito, Francia, Grecia: i governi europei stanno aumentando sempre più i poteri della Polizia. Ecco come (Di martedì 23 marzo 2021) Quei governi europei che stanno aumentando i poteri della Polizia Tra le eredità controverse della pandemia rischia di esserci l’aumento del potere della Polizia in diversi Stati europei. Bristol, Atene e Parigi sono solo alcune delle città scosse negli ultimi mesi da proteste contro norme accusate di incentivare la repressione e di mettere in pericolo i diritti umani. L’ultima manifestazione in ordine cronologico si è svolta domenica 21 marzo a Bristol nel Regno Unito dove migliaia di persone sono scese per le strade protestando contro il Police and Crime Bill proposto dal governo del premier Boris Johnson. Regno Unito: Kill the Bill ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) QueicheTra le eredità controversepandemia rischia di esserci l’aumento del poterein diversi Stati. Bristol, Atene e Parigi sono solo alcune delle città scosse negli ultimi mesi da proteste contro norme accusate di incentivare la repressione e di mettere in pericolo i diritti umani. L’ultima manifestazione in ordine cronologico si è svolta domenica 21 marzo a Bristol neldove migliaia di persone sono scese per le strade protestando contro il Police and Crime Bill proposto dal governo del premier Boris Johnson.: Kill the Bill ...

Advertising

antoguerrera : Numero di ricoverati per Covid in Italia, Francia e Regno Unito. A proposito dell'utilità dei lockdown e di una e… - antoguerrera : ?? Ieri in Regno Unito 873.784 inoculazioni di vaccino anti Covid in 24 ore. Ripeto: ottocentosettantremilasettecen… - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - Chiara_Rossi3 : RT @ItalianPolitics: Il Regno Unito punta tutto su Tempest e temporeggia sugli F-35 - Startmag - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Confermato l’investimento nel programma #Tempest, mentre sull’impegno negli #F35 il governo Johnson temporeggia. Ecco le… -