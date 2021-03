Regione Toscana: cartelli divieto rubati sostituiti da secchi (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa (forse) di sostituzione, i segnali sono stati sostituiti da due più economici secchi per le pulizie, peraltro meno elegant L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa (forse) di sostituzione, i segnali sono statida due più economiciper le pulizie, peraltro meno elegant L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - gaiatortora : @piersileri Il buon esempio? La sua dose in quella Regione doveva andare ad un anziano visto che la Toscana è ultim… - iltirreno : Sostiene di essersi registrato come 'badante' di genitori fragili, ma la procedura seguita non è quella che avviene… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: PIANO VACCINI Ecco la mappa di azione Regione per Regione [Leggi] - fattoquotidiano : PIANO VACCINI Ecco la mappa di azione Regione per Regione [Leggi] -