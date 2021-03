Regione Lazio, online bando da un milione per promozione territorio (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – E’ stato pubblicato l’Avviso di interventi per il rilancio del turismo del Lazio in conseguenza dei danni causati dall’emergenza Covid-19. Si tratta di contributi, per un totale di 1 milione di euro, a supporto di attivita’ e iniziative volte alla promozione dei territori in chiave turistica tenendo conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico triennale 2020-2022. Un sostegno al territorio regionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei piu’ importanti segmenti turistici della Regione: quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. Le proposte possono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – E’ stato pubblicato l’Avviso di interventi per il rilancio del turismo delin conseguenza dei danni causati dall’emergenza Covid-19. Si tratta di contributi, per un totale di 1di euro, a supporto di attivita’ e iniziative volte alladei territori in chiave turistica tenendo conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico triennale 2020-2022. Un sostegno alregionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei piu’ importanti segmenti turistici della: quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. Le proposte possono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, della ...

petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - LauraBottici : I nodi vengono al pettine e #VirginiaRaggi sta finalmente ricevendo conferme che le battaglie per la legalità, port… - Affaritaliani : Nuova scandalo rifiuti, la Regione Lazio nella bufera Arrestata Flaminia Tosini, Pd: corruzione e concussione Il pi… - lindaeciao : RT @petergomezblog: Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana indiet… - CiccioniSe : RT @petergomezblog: Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana indiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio ''Master laziali, che orgoglio: vi diciamo grazie!'' ...i risultati e per il rispetto delle disposizioni anti - covid" Un vero successo per il Lazio. I Tricolori Master andati in scena da giovedì a domenica scorsi ad Ancona incoronano la nostra regione ...

Bertolaso "sono senza poteri, esausto per l'impegno" In merito al confronto con le altre Regione, dice: 'Non siamo primi e nemmeno ultimi. E a chi mi fa l'esempio del Lazio che ha avviato anche le vaccinazioni di fasce di popolazioni under 80 vorrei ...

Certificato vaccinale, la Regione Lazio gioca d’anticipo in attesa dell’Ue. Ecco come funziona Il Sole 24 ORE ''Master laziali, che orgoglio: vi diciamo grazie!'' Un vero successo per il Lazio. I Tricolori Master andati in scena da giovedì a domenica scorsi ad Ancona incoronano la nostra regione grazie agli atleti over35 che hanno portato ...

Al via il bando per l'assegnazione di 100 case cantoniere Di colore rosso pompeiano da due secoli si trovano lungo le strade storiche italiane, ora si possono presentare dei progetti per farle rivivere ...

...i risultati e per il rispetto delle disposizioni anti - covid" Un vero successo per il. I Tricolori Master andati in scena da giovedì a domenica scorsi ad Ancona incoronano la nostra...In merito al confronto con le altre, dice: 'Non siamo primi e nemmeno ultimi. E a chi mi fa l'esempio delche ha avviato anche le vaccinazioni di fasce di popolazioni under 80 vorrei ...Un vero successo per il Lazio. I Tricolori Master andati in scena da giovedì a domenica scorsi ad Ancona incoronano la nostra regione grazie agli atleti over35 che hanno portato ...Di colore rosso pompeiano da due secoli si trovano lungo le strade storiche italiane, ora si possono presentare dei progetti per farle rivivere ...