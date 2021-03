Reddito di Cittadinanza, si è insediato il comitato scientifico al Ministero del Lavoro (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il comitato scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza istituito dal ministro Andrea Orlando lo scorso 10 marzo e presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno si è insediato oggi. Nel corso del suo intervento, si legge in una nota, il ministro ha ringraziato i membri del comitato per aver accolto l’invito a collaborare e ha sottolineato come “il tema dell’occupazione e della povertà siano diventati centrali per il futuro del Paese quanto lo è stato la sanità nella prima fase dell’emergenza sanitaria”. “Il dato di partenza che va sottolineato è che il Reddito di Cittadinanza è stato uno strumento senza il quale la crisi economica sarebbe diventata una devastante crisi sociale“, ha dichiarato ribadendo che “nei prossimi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilper la valutazione deldiistituito dal ministro Andrea Orlando lo scorso 10 marzo e presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno si èoggi. Nel corso del suo intervento, si legge in una nota, il ministro ha ringraziato i membri delper aver accolto l’invito a collaborare e ha sottolineato come “il tema dell’occupazione e della povertà siano diventati centrali per il futuro del Paese quanto lo è stato la sanità nella prima fase dell’emergenza sanitaria”. “Il dato di partenza che va sottolineato è che ildiè stato uno strumento senza il quale la crisi economica sarebbe diventata una devastante crisi sociale“, ha dichiarato ribadendo che “nei prossimi ...

