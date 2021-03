Reddito di cittadinanza e Rem: dai contratti a termine all’affitto, ecco che cosa cambia (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo rifinanziamento delle misure di contrasto alla povertà porta con sé alcune novità destinate a rendere più agevole l'ottenimento del sussidio. Una volta concluso il contratto di lavoro, il RdC riparte in automatico, senza bisogno di fare di nuovo domanda all'Inps Leggi su ilsole24ore (Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo rifinanziamento delle misure di contrasto alla povertà porta con sé alcune novità destinate a rendere più agevole l'ottenimento del sussidio. Una volta concluso il contratto di lavoro, il RdC riparte in automatico, senza bisogno di fare di nuovo domanda all'Inps

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, insediata la commissione. Orlando: “È stato fondamentale per fronteggiare la povertà in pa… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza: l'aneddotica sui furbetti serve ad attaccare una misura che resta insostituibile e che ora… - fattoquotidiano : REDDITO DI CITTADINANZA L’aneddotica sui furbetti serve ad attaccare una misura che invece resta insostituibile bis… - Fabrilucci : RT @lucabattanta: Non è un po' assurdo che uno con il reddito di cittadinanza che occupa una casa abbia ancora il reddito di cittadinanza d… - fisco24_info : Reddito di cittadinanza e Rem: dai contratti a termine all’affitto, ecco che cosa cambia: Il nuovo rifinanziamento… -