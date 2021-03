Real Madrid | guaio Valverde | nuovo infortunio per il centrocampista

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tegola per ildurante la sosta dalla Liga: ilFedericoresterà out per almeno due settimane causaTegola per ildurante la sosta dalla Liga. IlFedericoresterà out per almeno due settimane a causa di un. L’uruguaiano non si è allenato oggi a Valdebebas per un fastidio muscolare, che lo costringerà a saltare la sfida di Champions League contro il Liverpool del prossimo 6 aprile. Leggi su Calcionews24.com