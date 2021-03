Raoul Bova rivela il dramma | “Il mio momento difficile”

(Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questa sera sarà il protagonista dello scherzo realizzato dalle Iene, conosciamolo meglio. Le Iene nella puntata in onda questa sera prenderanno di mira un nuovo vip e come da anticipazioni sappiamo che si tratta dell’attore romano con la complicità di uno dei figli, ovvero Francesco. Prima di scoprire di che cosa si tratta,

Questa sera, martedì 23 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con " Le Iene ". Il primo scherzo della serata è ai danni di: Francesco, figlio dell'attore, farà credere al padre di aver avuto un figlio dalla pornostar Priscilla Salerno . Durante un pranzo in un ristorante nel centro di Roma il figlio ...Da bambina..." LO SCHERZO AE L'INCONTRO CON ADRIANO PANZIRONI Come in ogni puntata, anche quella delle Iene in onda questa sera, regalerà al pubblico uno scherzo divertentissimo. Dopo ...Raoul Bova questa sera sarà vittima di uno scherzo realizzato dalle Iene con la complicità del figlio Francesco.Francesco, il figlio appena maggiorenne di Raoul Bova, decide di presentare una persona molto importante al padre. L'attore si aspetta di conoscere una fidanzatina e invece scopre di essere diventato ...