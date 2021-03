Ragni invadono le abitazione dopo le inondazioni record in Australia (Video) (Di martedì 23 marzo 2021) Ragni invadono le abitazioni! Il sud-est dell’Australia è stato travolto da un’ondata di maltempo estremo: anche i Ragni provano a fuggire dalle piogge Il sud-est dell’Australia è stato travolto da un’ondata di intenso ed estremo maltempo, con inondazioni record di acqua Ragni invadono il New South Wales e circa 18mila persone evacuate. La situazione più difficile si è Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)le abitazioni! Il sud-est dell’è stato travolto da un’ondata di maltempo estremo: anche iprovano a fuggire dalle piogge Il sud-est dell’è stato travolto da un’ondata di intenso ed estremo maltempo, condi acquail New South Wales e circa 18mila persone evacuate. La situazione più difficile si è

