Quinta fase | arrabbiato costruttivo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Si, è così. Sono, come tanti, d’altronde. Non in senso negativo, distruttivo; non sarebbe giusto, dopo un anno in cui tutti, chi più chi meno, ha sofferto direttamente o indirettamente, lavorando per arginare e combattere questo anno horribilis. Sonoin senso! Esatto,(che porta un contributo efficace, animato da spirito di positiva collaborazione. Voc.Treccani). Chiunque in questacredo possa esserlo, collaborando agli sforzi non sempre esatti, non sempre mirati, non sempre logici, che sta mettendo in atto l’Apparato (per non tirare in ballo sempre e solo il governo). Essere costruttivi si può, soprattutto (ed è più facile sicuramente) per chi svolge il lavoro di medico, di infermiere o di tecnico della Sanità. Si può, non solo facendo con coscienza ...