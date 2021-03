“Quel matrimonio con Harry non c’è mai stato”. Meghan Markle smentita dal documento ufficiale (Di martedì 23 marzo 2021) Da quando l’attesa intervista di Meghan Markle e dal principe Harry d’Inghilterra alla conduttrice Oprah Winfrey, che era già stata trasmessa domenica negli Stati Uniti e che aveva avuto 17,1 milioni di spettatori, è andata in onda in tutto il mondo le polemiche e i retroscena sulla coppia non si placano. Una intervista terremoto finita sulle prime pagine dei quotidiani britannici, che hanno descritto una casa reale scossa e in subbuglio, in particolare dalle accuse di razzismo, definite ”drammatiche” dal Times e ”devastanti” dal Guardian. Non solo le accuse di razzismo, ma anche una clamorosa rivelazione sul famoso royal wedding, celebrato sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Meghan Markle era apparsa raggiante nel suo abito disegnato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Da quando l’attesa intervista die dal principed’Inghilterra alla conduttrice Oprah Winfrey, che era già stata trasmessa domenica negli Stati Uniti e che aveva avuto 17,1 milioni di spettatori, è andata in onda in tutto il mondo le polemiche e i retroscena sulla coppia non si placano. Una intervista terremoto finita sulle prime pagine dei quotidiani britannici, che hanno descritto una casa reale scossa e in subbuglio, in particolare dalle accuse di razzismo, definite ”drammatiche” dal Times e ”devastanti” dal Guardian. Non solo le accuse di razzismo, ma anche una clamorosa rivelazione sul famoso royal wedding, celebrato sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito.era apparsa raggiante nel suo abito disegnato ...

