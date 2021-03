Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, l’Italia è pronta. Formula Uno, il ritorno di Alonso: “Qui per vincere” (Di martedì 23 marzo 2021) Conto alla rovescia: domani 24 marzo a Parma gli Azzurri di Roberto Mancini sfideranno l’Irlanda del Nord per il primo match di qualificazione in vista dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. Ci si mette anche il Coronavirus Bisognerà fare i conti anche con i problemi relativi agli interisti alle prese con la positività al Coronavirus. I convocati Sensi, Bastoni e Barella sono ancora in isolamento e il ct spera di ottenere una deroga dall’Ats di Milano per poterli avere a disposizione già domani a Parma. Mancini dovrà fare a meno di Jorginho, fermato da un problema al ginocchio, e di Cristante che ha lasciato il ritiro azzurro per un risentimento all’adduttore. Azzurri col lutto in memoria dei grandi Si va verso un centrocampo con Barella, Locatelli e Verratti (Asl permettendo). Per l’attacco Chiesa e Insigne ai lati di Belotti, con ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 marzo 2021) Conto alla rovescia: domani 24 marzo a Parma gli Azzurri di Roberto Mancini sfideranno l’Irlanda del Nord per il primo match di qualificazione in vista deidi calcio del. Ci si mette anche il Coronavirus Bisognerà fare i conti anche con i problemi relativi agli interisti alle prese con la positività al Coronavirus. I convocati Sensi, Bastoni e Barella sono ancora in isolamento e il ct spera di ottenere una deroga dall’Ats di Milano per poterli avere a disposizione già domani a Parma. Mancini dovrà fare a meno di Jorginho, fermato da un problema al ginocchio, e di Cristante che ha lasciato il ritiro azzurro per un risentimento all’adduttore. Azzurri col lutto in memoria dei grandi Si va verso un centrocampo con Barella, Locatelli e Verratti (Asl permettendo). Per l’attacco Chiesa e Insigne ai lati di Belotti, con ...

