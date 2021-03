Qualificazioni Mondiali 2022, Georgia-Spagna con 15.000 spettatori allo stadio (Di martedì 23 marzo 2021) La sfida tra Georgia e Spagna, valevole per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, si svolgerà con circa 15.000 spettatori. La pandemia continua a condizionare gli ingressi negli stadi, ma alcuni Paesi hanno riaperto le porte degli impianti sportivi. Ne è un esempio la Georgia, il cui Governo ha dato il via libera all’apertura parziale dello stadio “Boris Paichadze” di Tbilisi che ospiterà la gara della Nazionale di casa contro la forte compagine iberica. Saranno dunque circa 15.000 le persone sugli spalti (l’impianto ha una capienza massima di 55 mila spettatori), che potranno sostenere la propria Nazionale nella corsa al pass per la fase finale della Coppa del Mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) La sfida tra, valevole per leal Mondiale di Qatar, si svolgerà con circa 15.000. La pandemia continua a condizionare gli ingressi negli stadi, ma alcuni Paesi hanno riaperto le porte degli impianti sportivi. Ne è un esempio la, il cui Governo ha dato il via libera all’apertura parziale dello“Boris Paichadze” di Tbilisi che ospiterà la gara della Nazionale di casa contro la forte compagine iberica. Saranno dunque circa 15.000 le persone sugli spalti (l’impianto ha una capienza massima di 55 mila), che potranno sostenere la propria Nazionale nella corsa al pass per la fase finale della Coppa del Mondo. SportFace.

