Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Viola si spegne sul più bello | Mischa Zverev al main draw

(Di martedì 23 marzo 2021) Matteoa un passo dal grande obiettivo di giocare ildi. L’azzurro illude e si illude vincendo il primo set contro, poi perde pur lottando il secondo set e a quel punto siinesorabilmente concedendosi all’esperto tedesco con il risultato finale di 6-7(5) 6-4 6-1. Alci va dunque, perarriva l’eliminazione all’ultimo turno delle. IL RACCONTO DEL MATCH – L’azzurro parte benissimo nel primo set e per lui ci sono due break in fila che lo fanno salire addirittura sul 5-0. Da qui, però, c’è la reazione del tedesco che recupera i due break di svantaggio e riesce a trascinare ...

Advertising

sportface2016 : #MiamiOpen: #Viola si spegne sul più bello, al main draw ci va Mischa #Zverev - LolloCarini00 : Bellissima vittoria di ????Shintaro #Mochizuki (2003) nel turno decisivo delle qualificazioni del #MiamiOpen: il 6-1… - sportface2016 : Qualificazioni #MiamiOpen: #Lorenzi da applausi, batte #Jung e conquista il main draw - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Almeno cinque gli azzurri al via tra Md e Q… - sportface2016 : Qualificazioni Masters 1000 #MiamiOpen 2021: #Gaio si arrende a #Broady, il britannico è nel main draw -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Masters

di Claudio Franceschini) MIAMI OPEN 2021: OGGI LEMASCHILI Il Miami Open 2021 apre ... Il torneo è un1000, denominazione che sostanzialmente è stata uniformata anche per l'ambito ...Arriva un altro forfait per il primo1000 dell'anno sul circuito ATP, ed è quello di Andy Murray . Lo scozzese avrebbe dovuto ... e naturalmente dopo l'inizio anche delle, ci sarà ...L’entry list vanta ben 11 top 20, a cominciare appunto dal n. 3 del mondo Nadal, seguito dal finalista dell’edizione 2018 Stefanos Tsitsipas e da Diego Schwartzman, l’ultimo uomo ad aver battuto sulla ...Paolo Lorenzi approda al main draw del Masters 1000 di Miami 2021. Il senese fa valere la grande esperienza contro Jason Jung e batte il tennista di Taipei in due set col punteggio di 6-4 6-4. L’azzur ...