Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Lorenzi da applausi | batte Jung e conquista il main draw

Paolo Lorenzi approda al main draw del Masters 1000 di Miami 2021. Il senese fa valere la grande esperienza contro Jason Jung e batte il tennista di Taipei in due set col punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro supera così le Qualificazioni del torneo sul cemento statunitense e si presenterà così ai nastri di partenza del tabellone principale con l'obiettivo di non fermare il proprio cammino al primo turno. IL RACCONTO DEL MATCH – Il senese comincia subito con grande concentrazione nel primo set e strappa nel terzo game il servizio all'avversario, che lo precede di una manciata di posizioni nel ranking Atp. Altre opportunità, stavolta non sfruttate, per Lorenzi nel settimo gioco, ma al servizio l'italiano è ...

