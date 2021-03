Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021: Gaio si arrende a Broady, il britannico è nel main draw (Di martedì 23 marzo 2021) Si ferma ad un passo dal main draw il cammino di Federico Gaio nel Masters 1000 di Miami 2021. Nel match di qualificazione decisivo per l’accesso al tabellone principale, infatti, l’atleta italiano si arrende i tre set 6-7(5) 7-5 2-6 al britannico Liam Broady. I due contendenti danno vita ad uno spettacolare primo set, in cui mettono a referto un doppio botta e risposta a suon di break e contro-break, che prolunga la contesa fino al tie-break. Nel momento cruciale è il britannico ad avere la meglio imponendosi 7-6(5). La reazione dell’azzurro non si fa attendere e, dopo aver sventato tre palle break, riesce a strappare il servizio al suo avversaria nel dodicesimo game, vincendo il secondo parziale e ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Si ferma ad un passo dalil cammino di Federiconeldi. Nel match di qualificazione decisivo per l’accesso al tabellone principale, infatti, l’atleta italiano sii tre set 6-7(5) 7-5 2-6 alLiam. I due contendenti danno vita ad uno spettacolare primo set, in cui mettono a referto un doppio botta e risposta a suon di break e contro-break, che prolunga la contesa fino al tie-break. Nel momento cruciale è ilad avere la meglio imponendosi 7-6(5). La reazione dell’azzurro non si fa attendere e, dopo aver sventato tre palle break, riesce a strappare il servizio al suo avversaria nel dodicesimo game, vincendo il secondo parziale e ...

