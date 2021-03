Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | anche Fabbiano al main draw | battuto Brooksby in rimonta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Thomasè l’ultimo azzurro a entrare nel tabellone principale deldi. L’azzurro ha superato l’ultimo turno dellein, riuscendo a battere al terzo set il padrone di casa Jensoncol punteggio di 5-7 6-2 7-5 dopo un match fiume risolto dall’azzurro con tenacia e nonostante alcune difficoltà nelle fasi salienti della partita. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio di primo set complicato per il pugliese, costretto a inseguire dopo un break subito. Reagisce però immediatamente e non solo trova il controbreak, ma strappa nuovamente il servizio allo statunitense e sembra avviato alla conquista del parziale, così però non è visto che l’azzurro di Grottaglie crolla improvvisamente nel finale e subisce due ...

Thomas Fabbiano è l'ultimo azzurro a entrare nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami 2021. L'azzurro ha superato l'ultimo turno delle qualificazioni in rimonta, riuscendo a battere al terzo set il padrone di casa Jenson Brooksby col punteggio di 5-7 6-2 7-5 dopo un match fiume risolto dall'azzurro con tenacia e nonostante alcune difficoltà nelle fasi salienti della partita.