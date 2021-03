(Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente russo, Vladimir, si e’: lo ha reso noto il suo portavoce, aggiungendo che “sta” e, mercoledi’ sara’ regolarmente a lavoro. Non e’ stato reso noto invece quale siero sia stato utilizzato. La Russia ha sviluppato tre vaccini: Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac, ma l’attenzione principale e’ sul primo, approvato in oltre 50 Paesi a livello globale.non si e’dinanzi alle telecamere

Advertising

ilriformista : La somministrazione lontano dai riflettori. Non è stato rivelato quale dei tre vaccini russi è stato inoculato al P… - LaStampa : Il presidente russo Putin si è vaccinato: “Sta bene e domani lavorerà” - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Putin si è vaccinato, 'sta bene e domani lavorerà' - LaPresse_news : Coronavirus, #Putin si è vaccinato contro il covid - PersempreNadia : @massimo_rdv @geppetto23 Non sei informato. Putin si è vaccinato si. -

Ultime Notizie dalla rete : Putin vaccinato

Il presidente russo Vladimir, 68 anni, è statocontro il Covid - 19 in privato. Lo ha annunciato il suo portavoce, senza specificare con quale vaccino. 'è statocontro il coronavirus. Si sente bene. Domani avrà un'intera giornata lavorativa', ha detto Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Ria - Novosti. Ihr/Int2Il presidente russo Vladimirsi ècontro il Covid. Lo rendono noto le agenzie russe, senza precisare quale vaccino gli sia stato somministrato. "si è fatto vaccinare contro il coronavirus. Si sente bene e ...Mosca, 23 marzo 2021 - Vladimir Putin è stato vaccinato contro il Covid. Il presidente russo è stato immunizzato con lo Sputnik V, come conferma un tweet del profilo ufficiale del vaccino russo. Nel p ...Il presidente russo, Vladimir Putin, si e’ vaccinato: lo ha reso noto il suo portavoce, aggiungendo che “sta bene” e domani, mercoledi’ sara’ regolarmente a lavoro. Non e’ stato reso noto invece quale ...