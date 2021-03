Puglia prima per vaccini, Emiliano: “Capaci di fare nozze coi fichi secchi” (Di martedì 23 marzo 2021) BARI – “Abbiamo in sanità 20mila dipendenti in meno rispetto alla Emilia Romagna, pur essendo la Puglia grande più o meno quanto l’Emilia Romagna e ha la metà degli ospedali. È chiaro che siamo un po’ in difficoltà ma ciononostante siamo la prima regione italiana per il numero di vaccini effettuati perché evidentemente abbiamo la capacità di fare le nozze coi fichi secchi che ci ha addestrato, in tanti settori”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo alla prima giornata “Sud progetti per ripartire”, organizzato dal ministero per il Sud. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) BARI – “Abbiamo in sanità 20mila dipendenti in meno rispetto alla Emilia Romagna, pur essendo la Puglia grande più o meno quanto l’Emilia Romagna e ha la metà degli ospedali. È chiaro che siamo un po’ in difficoltà ma ciononostante siamo la prima regione italiana per il numero di vaccini effettuati perché evidentemente abbiamo la capacità di fare le nozze coi fichi secchi che ci ha addestrato, in tanti settori”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo alla prima giornata “Sud progetti per ripartire”, organizzato dal ministero per il Sud.

