Prova gioco erotico estremo: 17enne muore soffocato per asfissia autoerotica (Di martedì 23 marzo 2021) . La polizia inglese ha aperto un’indagine su quanto accaduto a Stoke-on-Trent: gli inquirenti hanno controllato la cronologia del pc e lo smartphone di Joshua Deacon, scoprendo che aveva salvato l’indirizzo web di un sito pornografico e aveva anche effettuato diverse ricerche sull’asfissia erotica e sullo strangolamento. Pare non fosse la prima volta che Provasse pratiche di autolesionismo. Stava Provando un gioco erotico estremo, ma qualcosa è andata male: così è morto un ragazzo inglese di 17 anni, a Stoke-on-Trent, nel Regno Unito. Joshua Deacon è stato trovato privo di sensi sul pavimento della sua camera da letto da un suo amico che era a conoscenza della volontà del giovane di Provare l’asfissia autoerotica, una tecnica di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 marzo 2021) . La polizia inglese ha aperto un’indagine su quanto accaduto a Stoke-on-Trent: gli inquirenti hanno controllato la cronologia del pc e lo smartphone di Joshua Deacon, scoprendo che aveva salvato l’indirizzo web di un sito pornografico e aveva anche effettuato diverse ricerche sull’erotica e sullo strangolamento. Pare non fosse la prima volta chesse pratiche di autolesionismo. Stavando un, ma qualcosa è andata male: così è morto un ragazzo inglese di 17 anni, a Stoke-on-Trent, nel Regno Unito. Joshua Deacon è stato trovato privo di sensi sul pavimento della sua camera da letto da un suo amico che era a conoscenza della volontà del giovane dire l’, una tecnica di ...

