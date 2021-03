Primo sciopero Amazon. Spedizioni bloccate e gli italiani vanno in tilt (Di martedì 23 marzo 2021) Francesca De Martino "Siamo lavoratori, non pacchi" e in 40mila incrociano le braccia. Partecipazione al 90% Migliaia di pacchi fermi per un giorno intero nei depositi, in pochi disponibili a consegnarli. Furgoni e tir in coda all'esterno dei centri logistici di Amazon, forze dell'ordine a gestire il traffico. E poi migliaia di dipendenti a braccia incrociate davanti ai cancelli degli stabilimenti per chiedere sicurezza e dignità al gigante di Seattle con la solidarietà dei clienti digitali. A loro hanno chiesto di rispettarli e di non comprare nulla per 24 ore. E quindi di frenare la tentazione dell'acquisto per aiutarli in una battaglia necessaria: il riconoscimento dei loro diritti, una questione di giustizia e di civiltà. È questo il risultato della protesta dei lavoratori dell'intera filiera italiana di Amazon che ieri hanno ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Francesca De Martino "Siamo lavoratori, non pacchi" e in 40mila incrociano le braccia. Partecipazione al 90% Migliaia di pacchi fermi per un giorno intero nei depositi, in pochi disponibili a consegnarli. Furgoni e tir in coda all'esterno dei centri logistici di, forze dell'ordine a gestire il traffico. E poi migliaia di dipendenti a braccia incrociate davanti ai cancelli degli stabilimenti per chiedere sicurezza e dignità al gigante di Seattle con la solidarietà dei clienti digitali. A loro hanno chiesto di rispettarli e di non comprare nulla per 24 ore. E quindi di frenare la tentazione dell'acquisto per aiutarli in una battaglia necessaria: il riconoscimento dei loro diritti, una questione di giustizia e di civiltà. È questo il risultato della protesta dei lavoratori dell'intera filiera italiana diche ieri hanno ...

