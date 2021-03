Primo Appuntamento, le coppie della puntata di martedì 23 marzo su Real Time (Di martedì 23 marzo 2021) Primo Appuntamento 5 con Flavio Montrucchio, anticipazioni della puntata in onda martedì 23 marzo 2021 alle 21:20 su Real Time. Ecco le coppie martedì 23 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda un nuovo Appuntamento con la quinta edizione di “Primo Appuntamento“. Il ristorante più romantico d’Italia gestito dal cupido Flavio Montrucchio, andrà in onda con l’undicesima puntata, su quindici, della quinta edizione, alle 21:20 circa su Real Time. Nella puntata in onda martedì 23 ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 marzo 2021)5 con Flavio Montrucchio, anticipazioniin onda232021 alle 21:20 su. Ecco le232021 su(canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda un nuovocon la quinta edizione di ““. Il ristorante più romantico d’Italia gestito dal cupido Flavio Montrucchio, andrà in onda con l’undicesima, su quindici,quinta edizione, alle 21:20 circa su. Nellain onda23 ...

Primo appuntamento in crociera con Flavio Montrucchio, al via le riprese oggi

