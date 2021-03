Pressing del governo sulle Regioni, si accelera sulla consegna dei vaccini (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Il governo e la struttura commissariale d'emergenza puntano a superare tutte le problematiche relative all'approvvigionamento di vaccini. Aumentare le dosi resta la priorità del presidente del Consiglio Draghi. Occorre uno sprint per le consegne, recuperare il tempo perduto dopo la sospensione di AstraZeneca, da qui la necessità di accelerare emersa al termine di un vertice al quale hanno preso parte, oltre il premier, il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. La Protezione civile e le strutture della Difesa si metteranno a disposizione dei presidenti di Regione ai quali è stato suggerito di valersi di Poste per la piattaforma delle prenotazioni. Draghi mira ad uniformare la gestione della campagna vaccinale a livello nazionale e contemporaneamente ad un coordinamento a livello europeo, in vista del ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Ile la struttura commissariale d'emergenza puntano a superare tutte le problematiche relative all'approvvigionamento di. Aumentare le dosi resta la priorità del presidente del Consiglio Draghi. Occorre uno sprint per le consegne, recuperare il tempo perduto dopo la sospensione di AstraZeneca, da qui la necessità dire emersa al termine di un vertice al quale hanno preso parte, oltre il premier, il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. La Protezione civile e le strutture della Difesa si metteranno a disposizione dei presidenti di Regione ai quali è stato suggerito di valersi di Poste per la piattaforma delle prenotazioni. Draghi mira ad uniformare la gestione della campagna vaccinale a livello nazionale e contemporaneamente ad un coordinamento a livello europeo, in vista del ...

Advertising

biancacle : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23marzo. Tra i temi: ??Governo in pressing sulle Regioni per uniformare il #pianovacc… - fisco24_info : Pressing del governo sulle Regioni, si accelera sulla consegna dei vaccini: AGI - Il governo e la struttura commiss… - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23marzo. Tra i temi: ??Governo in pressing sulle Regioni per uniformare il #pianovacc… - liciasoncini : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23marzo. Tra i temi: ??Governo in pressing sulle Regioni per uniformare il #pianovacc… - takethedate : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23marzo. Tra i temi: ??Governo in pressing sulle Regioni per uniformare il #pianovacc… -