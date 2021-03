“Presidente, non la sentiamo…”. Problemi durante il collegamento per Mario Draghi: ecco cosa è successo – Video (Di martedì 23 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in diretta streaming all’evento “Sud-Progetti per ripartire”, ma l’audio non funzionava. “Non la sentiamo, Presidente”, avvisa la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, organizzatrice di questa iniziativa. L’intervento tempestivo di un tecnico ha poi risolto il problema e il premier ha potuto continuare senza altri Problemi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Ildel Consiglio,, è intervenuto in diretta streaming all’evento “Sud-Progetti per ripartire”, ma l’audio non funzionava. “Non la sentiamo,”, avvisa la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, organizzatrice di questa iniziativa. L’intervento tempestivo di un tecnico ha poi risolto il problema e il premier ha potuto continuare senza altri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

