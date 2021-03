Prenotazioni vaccini per fragili e anziani 75-79 (Di martedì 23 marzo 2021) “I dati parlano chiaro, nessun ritardo nella campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Nei nostri frigoriferi abbiamo conservato circa 164mila dosi e ne abbiamo somministrate 152mila. Tenuto conto dell’accantonamento previsto, cosa avremmo dovuto vaccinare di più? Inoltre le persone fragili non possono essere vaccinate con AstraZeneca, per questo solo adesso, con l’avvenuta conferma del prossimo arrivo delle dosi di Pfizer, sarà possibile immunizzare questa categoria, per la quale, assieme a quella degli anziani dai 75 ai 79, da domani partiranno le Prenotazioni per la somministrazione del siero” (Call center al numero 0434 223522, CUP e farmacie). Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della seduta di Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nel dettaglio, come ha spiegato lo stesso ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) “I dati parlano chiaro, nessun ritardo nella campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Nei nostri frigoriferi abbiamo conservato circa 164mila dosi e ne abbiamo somministrate 152mila. Tenuto conto dell’accantonamento previsto, cosa avremmo dovuto vaccinare di più? Inoltre le personenon possono essere vaccinate con AstraZeneca, per questo solo adesso, con l’avvenuta conferma del prossimo arrivo delle dosi di Pfizer, sarà possibile immunizzare questa categoria, per la quale, assieme a quella deglidai 75 ai 79, da domani partiranno leper la somministrazione del siero” (Call center al numero 0434 223522, CUP e farmacie). Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della seduta di Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nel dettaglio, come ha spiegato lo stesso ...

