Premio Nobel per la Pace: i nostri medici e infermieri sono candidati (Di martedì 23 marzo 2021) Hanno combattuto tutti i giorni, ogni giorno, in questo ultimo anno e lo stanno facendo ancora oggi, per tutti noi. sono i nostri eroi, guerrieri silenziosi di una battaglia che non è stata ancora vinta. Durante l’emergenza sanitaria, ancora in corso, non si sono mai fermati, lavorando da mattina a sera con un unico obiettivo: quello di salvare la vita. Così, la consapevolezza del grandissimo lavoro del personale sanitario italiano, che viene svolto ogni giorno, si è diffusa in maniera capillare in tutto il mondo fino ad arrivare all’americana Lisa Clark, che ha ufficialmente sottoscritto la proposta di candidare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, al Premio Nobel della Pace. L’abnegazione nell’emergenza del 2020 è stata ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) Hanno combattuto tutti i giorni, ogni giorno, in questo ultimo anno e lo stanno facendo ancora oggi, per tutti noi.eroi, guerrieri silenziosi di una battaglia che non è stata ancora vinta. Durante l’emergenza sanitaria, ancora in corso, non simai fermati, lavorando da mattina a sera con un unico obiettivo: quello di salvare la vita. Così, la consapevolezza del grandissimo lavoro del personale sanitario italiano, che viene svolto ogni giorno, si è diffusa in maniera capillare in tutto il mondo fino ad arrivare all’americana Lisa Clark, che ha ufficialmente sottoscritto la proposta di candidare i, glie tutto il personale sanitario, aldella. L’abnegazione nell’emergenza del 2020 è stata ...

