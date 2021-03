Prandelli saluta la Fiorentina e commuove: “Dentro di me c’è un’ombra” (Di martedì 23 marzo 2021) Improvvise sono arrivate nella giornata di oggi le dimissioni da tecnico della Fiorentina di Cesare Prandelli. L’allenatore, subentrato a Iachini lo scorso novembre, lascia dopo il ko contro il Milan.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 marzo 2021) Improvvise sono arrivate nella giornata di oggi le dimissioni da tecnico delladi Cesare. L’allenatore, subentrato a Iachini lo scorso novembre, lascia dopo il ko contro il Milan.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Cesare #Prandelli saluta la Fiorentina con una lettera: 'Questo calcio non fa più per me' ??????? ? - lagoleada_it : La lettera di Cesare #Prandelli con cui il tecnico saluta i tifosi viola, spiegando le ragioni della sua scelta. 'S… - SalvatoreFusco : RT @Eurosport_IT: Cesare #Prandelli saluta la Fiorentina con una lettera: 'Questo calcio non fa più per me' ??????? ? - RiccardoRoversi : RT @Eurosport_IT: Cesare #Prandelli saluta la Fiorentina con una lettera: 'Questo calcio non fa più per me' ??????? ? - Eurosport_IT : Cesare #Prandelli saluta la Fiorentina con una lettera: 'Questo calcio non fa più per me' ??????? ?… -