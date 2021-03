Prandelli lascia la Fiorentina, Ujfalusi: “Ti sono vicino in questo momento” (Di martedì 23 marzo 2021) La notizia dell'addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina ha lasciato di stucco il mondo del calcio. Il tecnico italiano ha deciso di interrompere il suo rapporto lavorativo con il club viola, rendendo nota la sua scelta con una lunga lettera aperta. Anche il suo futuro nel mondo del calcio non ha certezze, come ammesso dallo stesso Prandelli. La guida tecnica della squadra verrà affidata nuovamente a Beppe Iachini.caption id="attachment 1104663" align="alignnone" width="3000" Prandelli, getty images/captionSOSTEGNOPrandelli ha ammesso di attraversare un periodo difficile anche a livello personale e ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà sui social. Non sono solo i tifosi a farsi sentire. Anche l'ex terzino viola Tomas Ujfalusi ha voluto manifestare ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) La notizia dell'addio di Cesareallahato di stucco il mondo del calcio. Il tecnico italiano ha deciso di interrompere il suo rapporto lavorativo con il club viola, rendendo nota la sua scelta con una lunga lettera aperta. Anche il suo futuro nel mondo del calcio non ha certezze, come ammesso dallo stesso. La guida tecnica della squadra verrà affidata nuovamente a Beppe Iachini.caption id="attachment 1104663" align="alignnone" width="3000", getty images/captionSOSTEGNOha ammesso di attraversare un periodo difficile anche a livello personale e ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà sui social. Nonsolo i tifosi a farsi sentire. Anche l'ex terzino viola Tomasha voluto manifestare ...

TgrRaiToscana : Cesare Prandelli lascia la Fiorentina. La decisione è arrivata in tarda mattinata. L'allenatore non si era present… - TgrRaiToscana : La lettera aperta di Cesare Prandelli che lascia la Fiorentina e la carriera da allenatore. @TgrRai - EM1L10F : Mister #Prandelli lascia la @acffiorentina. Il mondo del #calcio non lasci andare Cesare Prandelli. - ItaSportPress : Prandelli lascia la Fiorentina, Ujfalusi: 'Ti sono vicino in questo momento' - - Guerreriuviola : RT @Agenzia_Ansa: Prandelli lascia la Fiorentina dopo quattro mesi: in panchina torna Iachini. La lunga storia d'amore tra la Viola e il su… -