Prandelli e l’addio alla Fiorentina: la lettera del tecnico (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo le dimissioni a sorpresa, l’ex ct ha scritto una lettera in cui spiega i motivi dell’addio: “C’è un’ombra in me” Ha scosso molto la notizia stamane dell’addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Il tecnico, subentrato a Iachini, ha infatti rassegnato le dimissioni a sorpresa a distanza di due giorni dal ko contro il Milan. Se in un primo momento la scelta del tecnico sembrava abbastanza insolita, una lettera pubblicata poche ore dopo l’annuncio ha chiarito meglio i fatti. alla base della decisione di Prandelli vi sono dei problemi personali che a detta del tecnico sono diventati molto seri e che non gli permetterebbero di lavorare in tranquillità. La ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo le dimissioni a sorpresa, l’ex ct ha scritto unain cui spiega i motivi del: “C’è un’ombra in me” Ha scosso molto la notizia stamane deldi Cesare. Il, subentrato a Iachini, ha infatti rassegnato le dimissioni a sorpresa a distanza di due giorni dal ko contro il Milan. Se in un primo momento la scelta delsembrava abbastanza insolita, unapubblicata poche ore dopo l’annuncio ha chiarito meglio i fatti.base della decisione divi sono dei problemi personali che a detta delsono diventati molto seri e che non gli permetterebbero di lavorare in tranquillità. La ...

Advertising

FerAlvaradoRo : RT @Edorsi53: Rispetto per #Prandelli, che annuncia l'addio. Una persona perbene, un tecnico di valore. Il tempo passa per tutti, e se dice… - carloarbini51 : RT @Edorsi53: Rispetto per #Prandelli, che annuncia l'addio. Una persona perbene, un tecnico di valore. Il tempo passa per tutti, e se dice… - siamo_la_Roma : ?? L'addio a sorpresa di #Prandelli ?? Il tecnico lascia il club e affida le sue ragioni ad una splendida lettera ??… - MorfiBen : RT @Edorsi53: Rispetto per #Prandelli, che annuncia l'addio. Una persona perbene, un tecnico di valore. Il tempo passa per tutti, e se dice… - FApor_elmundo : RT @Edorsi53: Rispetto per #Prandelli, che annuncia l'addio. Una persona perbene, un tecnico di valore. Il tempo passa per tutti, e se dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli l’addio DAZN Serie A 4a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti (Sky 209) Digital-Sat News