Poste lancia il fondo di investimento BancoPosta Rinascimento (Di martedì 23 marzo 2021) In collaborazione con Postenews Poste Italiane lancia BancoPosta Rinascimento, il nuovo fondo comune del Gruppo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Pir, Piani individuali di risparmio a lungo termine. "Una forma di investimento – si legge in una nota – dedicata alle persone fisiche residenti in Italia che nasce con il duplice obiettivo di finanziare le imprese del nostro Paese e offrire ai risparmiatori un'opportunità di investimento fiscalmente agevolata". BancoPosta Rinascimento "punta al potenziale di crescita di medio-lungo periodo dell'economia reale italiana", spiega l'azienda, "includendo anche le realtà aziendali medio-piccole, dinamiche, reattive e spesso leader nei rispettivi ..."

