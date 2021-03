“Posso ancora parlarti”. Claudia Galanti, il ricordo della morte della figlia Indila (Di martedì 23 marzo 2021) Claudia Galanti ha perso la sua piccola Indila quando la bambina aveva appena 9 mesi Un dolore lancinante che – come comprensibile – non riesce a dimenticare. La piccola, nata dal matrimonio con Arnaud Mimran, morì infatti improvvisamente a causa di un’infezione nella notte del 3 dicembre 2014 quando la sua mamma non era accanto a lei. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul settimanale Chi e ripreso dall’Ansa all’epoca, i genitori della piccola spiegarono che la loro bambina morì non per un rigurgito avvenuto nella culla, come annunciato dai media, ma per un batterio sanguigno. “L’induzione al vomito è stata causata nell’intento di soccorrerla”, scrissero Galanti e Mimran. La conferma arrivò dagli esami clinici effettuati dai medici. Claudia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)ha perso la sua piccolaquando la bambina aveva appena 9 mesi Un dolore lancinante che – come comprensibile – non riesce a dimenticare. La piccola, nata dal matrimonio con Arnaud Mimran, morì infatti improvvisamente a causa di un’infezione nella notte del 3 dicembre 2014 quando la sua mamma non era accanto a lei. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul settimanale Chi e ripreso dall’Ansa all’epoca, i genitoripiccola spiegarono che la loro bambina morì non per un rigurgito avvenuto nella culla, come annunciato dai media, ma per un batterio sanguigno. “L’induzione al vomito è stata causata nell’intento di soccorrerla”, scrisseroe Mimran. La conferma arrivò dagli esami clinici effettuati dai medici....

