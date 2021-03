Possibile mini-proroga della zona rossa dopo Pasqua, poi “verso la normalità a maggio-giugno” (Di martedì 23 marzo 2021) Sappiamo che l’Italia, a Pasqua, sarà tutta in zona rossa. Venerdì 26 marzo l’Istituto superiore di sanità renderà pubblico l’abituale monitoraggio con i dati aggiornati dei parametri che servono per assegnare le regioni nelle diverse zone, che al momento potranno essere solo rossa o arancione. L’Adnkronos rivela inoltre che secondo alcune fonti il governo potrebbe estendere per un’altra settimana dopo Pasqua le misure restrittive attualmente in vigore. Un barlume di positività arriva però dal ministro dell’Economia Daniele Franco: “dopo Pasqua la situazione migliorerà gradualmente”. Italia in zona rossa: cosa succede dopo Pasqua Per effetto del decreto legge del 12 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) Sappiamo che l’Italia, a, sarà tutta in. Venerdì 26 marzo l’Istituto superiore di sanità renderà pubblico l’abituale monitoraggio con i dati aggiornati dei parametri che servono per assegnare le regioni nelle diverse zone, che al momento potranno essere soloo arancione. L’Adnkronos rivela inoltre che secondo alcune fonti il governo potrebbe estendere per un’altra settimanale misure restrittive attualmente in vigore. Un barlume di positività arriva però dalstro dell’Economia Daniele Franco: “la situazione migliorerà gradualmente”. Italia in: cosa succedePer effetto del decreto legge del 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Possibile mini Decreto Covid, tra le ipotesi proroga misure fino all'11 aprile ... con le misure anti - Covid che scadranno il prossimo 6 aprile - è quella di una ' mini - proroga' ... si spingerà sull'acceleratore del piano vaccinale, per avanzare con la copertura il più possibile. ...

Italia zona rossa, ipotesi mini proroga stretta dopo Pasqua L'ipotesi è appunto quella di una 'mini proroga' della stretta anti contagio in atto di una sola ... si spingerà sull'acceleratore del piano vaccinale, per avanzare con la copertura il più possibile. ...

