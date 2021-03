Portogallo | Santos su Cristiano Ronaldo | «Consigli? Glielo darò personalmente»

(Di martedì 23 marzo 2021) Il c.t. delFernandoha parlato del futuro diIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Azerbaigian, il c.t. delFernandoha parlato anche di. Le sue dichiarazioni sull’attaccante della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24– «Ha vinto tutto a livello di club, il Mondiale è il grande titolo che manca adopo aver vinto l’Europeo nel 2016. Futuro? Se vuole uno, posso dar. Lo conosco bene, lo alleno da quando ha 18 anni e abbiamo un ottimo rapporto. Parliamo molto, ma le conversazioni fra amici restano ...

L'inseguimento al quinto Mondiale parte dal giardino di casa. Cristiano Ronaldo si allena con il suo Portogallo sul campo della Continassa, alla vigilia della sfida contro ...